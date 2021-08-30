Ранее Эллерт, несмотря на расставание с Ксенией, поздравил ее с годовщиной отношений.

"Холостячку" Ксению Мишину заметили на одном из торжественных мероприятий рядом с экс-возлюбленным Александром Эллертом. Напомним, в июле актриса объявила о расставании с ним.

Читайте такжеЭллерт "пришел" в комментарии к Мишиной в Instagram после расставания (фото)Так, парочка "засветилась" на свадьбе у Дмитрия Совы и звезды сериала "Крепостная" Дарьи Легейды. Соответствующие кадры появились в Instagram одного из гостей мероприятия.

На опубликованном видео можно заметить, как Мишина поймала букет невесты. Затем ее обнял сын Платон, а потом к ней подошёл Эллерт.

Отношения Мишиной и Эллерта: что известно

18 декабря 2020 года состоялся финал проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной, в котором актриса ответила взаимностью на признание Александру Эллерту.

Со временем пара начала жить вместе. Они неоднократно делились общими фотографиями. Также Ксения и Александр вместе с детьми от предыдущих браков ездили на отдых.

Кроме того, и Мишина, и Эллерт не стеснялись публично говорить о любви, а также говорили о предстоящей свадьбе.

16 июля 2021 года Ксения объявила о расставании с возлюбленным Александром.

Автор: Ольга Робейко