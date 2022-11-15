Эмма Сьоберг уже давно не снимается в кино.

Шведская актриса Эмма Сьоберг, наиболее известная главной ролью комиссара полиции Петры в культовом фильме "Такси", предпочла бизнес, а не карьеру в кино.

Хотя после съемок в "Такси" ей пророчили блестящую кинокарьеру. Более того, Сьоберг занималась еще моделингом, что делало ее еще привлекательнее в глазах режиссеров и зрителей. В конце 90-х ей удалось свести с ума многих мужчин, о такой женщине мечтал буквально каждый.

Однако после завершения съемок "Такси" Сьоберг решила завершить свою кинокарьеру и податься в бизнес. Она основала собственный бренд по уходу за кожей, который действительно стал востребованным.

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Известно, что какое-то время Эмма посвящала себя семье. В 2003 году она вышла замуж за журналиста Ханса Виклунда, которому родила двоих детей. Но уже через 13 лет их брак распался. Больше о ее личной жизни ничего неизвестно.

Сейчас 54-летняя Эмма Виклунд живет в Стокгольме и продолжает заниматься бизнесом.

Фильм "Такси": что о нем известно

"Такси" - французский кинофильм 1998 года, сочетающий в себе элементы кинокомедии, боевика, приключенческого фильма и детектива.

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой "бандой итальянцев" на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.

Напомним, РФ запретила Джиму Керри и внуку Бандеры въезд в страну из-за поддержки Украины.

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