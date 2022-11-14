Всего МИД РФ обнародовало список с именами 100 граждан Канады, которым теперь нельзя въезжать на территорию страны-агрессора.

Канадско-американский актер Джим Керри попал под санкции РФ. Ему запретили въезд на территорию России из-за поддержки Украины. Всего МИД РФ обнародовало перечень имен 100 граждан США и Канады, которым теперь нельзя посещать территорию страны-агрессора. В этот список попали артисты, политики и бизнесмены. Также под санкции попал внук Степана Бандеры - журналист Стефан Бандера.

"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж.Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", - сказано в сообщении МИД России.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Джим Керри в своем блоге написал, что у него "разрывается сердце из-за грандиозного политического придурка", имея в виду Путина.

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Напомним, Шон Пенн на встречу с Зеленским обул берцы с надписью "Слава Украине".

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