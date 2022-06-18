17-летняя дочь Оли Поляковой Маша испытывает панические атаки. Об этом рассказала и Оля, и сама Мария в своем недавнем интервью для программы "Зірковий шлях".
Девочка уточнила, что сейчас атаки происходят реже, однако иногда бывают до трех раз в месяц.
"В первый день войны я хваталась за сердце и не могла дышать. Первые две недели я не могла ничего делать, меня носили на руках. Потом, когда мы уже выехали, они (панические атаки, - ред) повторяются где-то раз в месяц. Иногда до трех раз", - рассказала Мария.
Отметим, ранее Маша вспомнила самый страшный день за последние четыре месяца. По ее словам, больше всего опасений и тревожности были в тот момент, когда они с семьей решили покинуть столицу и отправиться за границу.
Чтобы как-то себя отвлечь, Полякова-младшая пробует писать песни, однако желание заниматься творчеством пришло относительно недавно. Также она в быту перешла на украинский язык и усиленно его изучает.
Напомним, Надя Дорофеева покрутилась перед камерой в летнем сарафане и блеснула идеальной фигурой.
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