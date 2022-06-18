По словам юной исполнительницы, сложнее всего ей было даже не 24-го февраля, а в день отъезда из страны.

17-летняя Маша Полякова дала интервью программе "Зірковий шлях", где вспомнила свой самый страшный за последние 4 месяца день. По словам девочки, больше всего тревоги она испытывала, когда они с мамой и сестрой решили выехать за границу.

"Возможно, это была дорога (из Киева в Германию, - ред). Я даже не могу описать свои чувства в то время. Когда все началось, я как раз была в больнице и звонила папе с просьбой меня забрать. Больница была очень далеко от моего дома, ближе к Беларуси даже. Не очень хорошее место", - вспомнила Маша.

Дочь Оли Поляковой уточнила, что предлагала своей семье поехать во Львов, однако родители решили, что в тот момент за границей будет безопаснее.

"Дорога была очень страшной. Я всегда скроллила ленту новостей и проверяла кто, где и куда идут", - отметила юная артистка.

Напомним, 17-летняя дочь Оли Поляковой Маша перешла на украинский язык и написала песню.

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