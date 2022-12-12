Знаменитость ответила на колкие комментарии.

Недавно украинская певица Надя Дорофеева выпустила совместную песню со своим возлюбленным Михаилом Кацуриным, однако в сети ее раскритиковали. В социальной сети TikTok появилось видео военного, который рассказал, как спал в пакете посреди поля под артобстрелом.

Это видео он снял под песню Додо "Щоб не було", где она поет такие строки: "Ми вижили", намекая на то, что их отношения с Кацуриным все же сохранились, несмотря на бесконечный хейт.

Именно эти слова и зацепили военного, поэтому он добавил: "Не знаю, как выжила Дорофеева. Рядом не видел".

Видео дня

Аналогичные видео сняли и жители многострадальных городов, которые оккупанты продолжают разрушать.

В итоге Дорофеева решила ответить на все эти видео и гневные комментарии пользователей сети:

"Я безгранично благодарна вам и каждому, кто сейчас защищает Украину. В песне я не ставлю себя в один ряд с вашим трудом. Песня о другом. Берегите себя".

Напомним, исповедь Дорофеевой в новой песни "Щоб не було" разделила фанов.

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