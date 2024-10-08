Тарас Тополя рассказал, какое у него отношение к российским артистам.

Известный украинский певец, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который ранее рассказал о своих политических амбициях, высказался об известных российских артистах Максиме Галкине и Алле Пугачевой. Исполнитель ответил, как относится к россиянам, которые поддержали Украину с началом полномасштабного вторжения.

После февраля 2022 года юморист и примадонна стали на сторону Украины и осудили путинский режим. По словам Тополи, к подобным звездам ему не дела. Он не следит за их жизнью и высказываниями. Солист "Антител" убежден, что позиция Галкина и Пугачевой никак не влияет на политику Кремля и преступления, которые совершает Россия в Украине.

"Я отношусь к ним индифферентно, прозрачно. Если бы Галкин, например, заявил, что идет в президенты, и серьезно бы нацелился на кресло главы России, тогда бы я начал к нему как-то относиться, комментировать. А пока его позиция примерно настолько влияет на, скажем, позицию Путина и на деятельность этой военной машины, как взмах крыльев бабочки", - заявил в интервью для OBOZ.UA Тарас.

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Певец постоянно подчеркивает, что война в Украине началась еще в далеком 2014 году, когда оккупанты напали на Донбасс и аннексировали Крым. А тогда, как известно, российские звезды, в частности, Галкин и Пугачева поддерживали путинский режим:

Как-то параллельно. Они (Галкин - УНИАН) с Пугачевой якобы поддерживают Украину и все. Опять же, где они были в 2014 году, в 2015-м? И на этом спасибо.

К слову, в начале полномасштабного вторжения Галкин выступил против войны в Украине, за что его внесли в список "иноагентов" в РФ. Артист с семьей уехал в Израиль и регулярно поддерживает украинцев в сети. Его позицию разделяет и жена Пугачева. Она реже выходит на связь, но также реагирует на преступления захватчиков и осуждает Путина и его приспешников.

Напомним, ранее Максим Галкин резко ответил на упреки российских пропагандистов относительно войны. Его упрекнули, что он молчит о событиях в Курской области, на что юморист призвал путинистов обратиться с подобным к артистам, которые до сих пор живут в РФ и поддерживают политику Кремля.

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