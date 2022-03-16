Отец планировал пойти в тероборону сам, но сын его перехитрил.

Музыкант Валерий Харчишин из группы "Друга ріка" рассказал, что во время начала боевых действий на территории Украины 24 февраля 2022 года он находился в собственном доме в Гостомеле. Из-за того, что ситуация там была крайне опасная, он решил вывезти детей. Сам же задумывался пойти и встать на защиту собственной страны.

Об этом музыкант рассказал в интервью в ходе телемарафона "UA разом".

Харчишин говорит - посоветовавшись со своим старшим сыном Дмитрием они решили, что в ряды территориальной обороны должен пойти кто-то один, а другой займется перевозкой младших детей в более безопасное место.

"Мой малой подошел и сказал: "Папа, я иду в терроборону". Я решил его перехитрить и сказал: "Давай так, ты позаботишься о малых, отвезешь их в безопасное место, а я пойду в терроборону. А он: "Нет, договоримся – кто-то один из нас идет". Он повез их в безопасное место, я остался в Гостомеле. А он, бл*ха, в Житомире вышел и записался в тероборону", - поделился Харчишин.

На данный момент музыкант остается в Гостомеле, где волонтерит - помогает разгружать машины с "гуманитаркой" из Германии. Однако признается, что все равно чувствует себя не в своей тарелке.

"Это довольно рутинно, от этого нет эйфории. Но ты понимаешь, что ты на своем месте, делаешь что-то, чтобы мы победили", - резюмировал артист.

Напомним, Игорь Кондратюк прокомментировал обстрел оккупантами его дома под Киевом. К счастью, семьи Игоря Васильевича и его самого во время обстрела в доме не было, они оттуда уехали гораздо раньше.

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