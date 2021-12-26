Александра Зарицкая и Юрий Мешков снялись в романтической фотосессии.

Украинская певица Александра Зарицкая и хореограф Юрий Мешков подогрели слухи о своем романе. Еще на "Танцах со звездами" они говорили друг другу комплименты и признавались во взаимной симпатии.

После окончания проекта они продолжили общаться. Более того, Юрий снялся в новом клипе группы KAZKA на песню "Автовідповідач". Саша после съемок клипа уже показывала фото с Юрием, где они позировали в обнимку.

Сейчас же артисты дали интервью журналу Jetsetter и снялись в фотосессии, в которой изображали влюбленную пару. По словам Александры, она расскажет о своем возлюбленном тогда, когда у них будут серьезные отношения. А вот Юрий это или нет - неизвестно. Возможно, сердце Зарицкой пока свободно, ведь недавно она рассталась со своим бойфрендом.

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Напомним, ранее Александра Зарицкая в бикини похвасталась невероятными результатами похудения.

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