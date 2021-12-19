Между Александрой Зарицкой и Юрием Мешковым уже давно зародилась симпатия.

Танцор Юрий Мешков снялся в клипе украинской группы KAZKA "Автовідповідач". В видеоработе он танцевал с солисткой Александрой Зарицкой, с которой у них еще на проекте "Танцы со звездами" возникла симпатия.

"Юра однажды сказал мне, что здесь мы поменялись ролями. На шоу "Танцы со звездами" я была девочкой, попавшей в странный мир, где Юра был моей опорой и учителем. Здесь же все было наоборот. Но залог нашего успеха в обоих случаях, по-моему, это самая сильная и безусловная взаимная поддержка", - говорит певица.

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"Важной чертой клипа "Автовідповідач" (а также волнующей меня) стало участие в нем Юры. Я так благодарна ему, что он согласился на эту авантюру! Это ведь его первые съемки в музыкальном видео! И задача была не из легких, откровенно говоря. Я очень горжусь его талантом и отчаянностью, потому что справился он, по-моему, на все 100", - добавила Александра.

Напомним, ранее Александра Зарицкая в бикини похвасталась невероятными результатами похудения.

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Автор: Диана Могилевич