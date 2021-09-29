Телеведущая показала архивные фото с сыном Ильей.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поздравила своего старшего сына Илью с 19-летием. Молодой человек отмечал свой день рождения 28 сентября, но в этот раз он был далеко от мамы из-за учебы в другой стране.

"Илье сегодня исполняется 19. Первый раз празднуем этот день за тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным", - написала Катя.

Также она отметила, что старший сын - это ее гордость и самая большая любовь в мире. Кроме того, она пожелала ему воплощения абсолютно всех мечт.

"Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальные скажу лично", - добавила Осадчая.

Телеведущая еще и показала архивное фото, на котором ей всего 19 лет, а Илье - полгода.

"Но это не значит, что меня пора делать бабушкой", - пошутила звезда.

Напомним, Катя Осадчая сейчас замужем за Юрием Горбуновым, с которым они поженились в 2017 году. Вся страна наблюдала за развитием их отношений на шоу "Голос страны". Через пару недель после свадьбы у них родился сын Иван, которому уже 4 года. В августе 2021 года у пары родился младший сын Данила.

Также у Осадчей есть взрослый сын Илья от предыдущего брака, который в этом году поступил уже в университет.

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Автор: Диана Могилевич