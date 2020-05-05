Принцессу Диану несколько раз спасали от самоубийства: неизвестные факты расскажут в новом фильме

Вскоре мир увидит скандальный фильм о леди Диане.

Телекомпания DSP сняла документальный фильм про принцессу Диану на заказ Netflix.

Авторы ленты обещают раскрыть ошеломительные моменты из жизни леди Ди. В частности то, что принцесса четыре раза пыталась покончить с собой, сообщает издание The Sun.

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Эта информация вызвала возмущение у сыновей Дианы, принцев Уильяма и Гарри. Они убеждены, что документальная лента не может быть достоверной.

"Это удар для Уильяма и Гарри. Они очень расстроены и сердиты, особенно Гарри. Он обижен, ведь он работал с Netflix и был готов участвовать в новых проектах", – говорится в сообщении.

"Это не шоу на заказ. Более того, все использованные данные уже давно находятся в открытом доступе", - заявила пресс-секретарь кинокомпании.

Предварительно фильм получит название "Быть мной: Диана" и будет состоять из нескольких частей. Так, в ленте покажут сложное детство Дианы, несчастный брак и психические расстройства, с которыми она боролась. Также зритель сможет увидеть ранее не опубликованные интервью, сделанные накануне ее смерти.

Как сообщал ранее УНИАН, 71-летний принц Чарльз является наследником матери Елизаветы II на престол. После того, как он возглавит британскую монархию, ему будет присвоен титул короля. Однако супруга герцогиня Камилла не сможет получить полномочия королевы, ведь их брак стал вторым для принца Чарльза.