Дима Билан признал, что у него есть проблемы с алкоголем.

Российский артист Дима Билан рассказал о том, имеет ли он проблемы с алкоголем. Певец не единожды выходил на сцену пьяным и записывал нетрезвые видео. Оказалось, Билану даже диагностировали алкоголизм.

В интервью Ксении Собчак певец признался, что проблемы со спиртными напитками у него начались около четырех лет назад. Сейчас он старается не злоупотреблять алкоголем, но иногда случаются срывы.

"Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь... Я не могу остановиться, когда выпиваю", - рассказал Билан.

По словам певца, он любит пить коньяк и запивает его чаем. Он уже обращался к врачу и рассказывал ему о своем пагубном пристрастии. Певцу диагностировали третью стадию алкоголизма.

Однако Билан осознает свою проблему и готов бороться с зависимостью. Он утверждает, что знает "врага" в лицо и готов побеждать.

Напомним, совсем недавно Билан попал в очередной скандал из-за своей любви к алкоголю. Певца пристыдили за "пьяное" выступление, а видео с его выходкой стало вирусным.

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