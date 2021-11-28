Позже Дима Билан извинился за свой поступок.

Российский артист Дима Билан недавно был в Казахстане, где выступал на свадьбе. На сцену он вышел в состоянии алкогольного опьянения. Видео с торжества сразу разлетелось по сети. Пользователи соцсетей раскритиковали поступок артиста.

"Деньги пилят продюсеры и организаторы выступлений. И им всё ровно как артист будет их лопатить", "Дима не прав. И точка. Хватит его оправдывать. Если взял деньги за работу, будь добр отработай, потом пей", "Интересно, а если бы врачи, которые тоже наизнос борются с ковидом, выходили бы на работу в таком же состоянии, тогда что?", "Заказывали концерт, а получили пьяный цирк. Позорище", - пишут фолловеры.

Читайте такжеЖена Дмитрия Гордона в секси-образе засветилась в компании шестерых его детей (фото)Позже артист вышел на связь с поклонниками и извинился за свое поведение. Вот только делал он это с пивом в руках.

"Знаете, так бывает! Иногда человек напивается. Неужели с вами такого никогда не было? Я никогда не поверю, если вы скажете, что нет. Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, песни, музыка. Я очень устал. И мне скоро 40 лет. Меня вообще колбасит очень сильно, и я не знаю, как это объяснить", - сказал Билан.

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Автор: Диана Могилевич