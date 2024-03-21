Ярема говорит, что Зеленский всегда был позитивным человеком.

Известный украинский актер Александр Ярема, который сыграл в "Уроках толерантности", "Слуге народа", "Сватах" и других лентах, рассказал о Владимире Зеленском, с которым встречался на одной съемочной площадке.

Он говорит, что во время съемок "Слуги народа" даже представить не мог, что когда-то комик Владимир Зеленский станет президентом Украины.

"Там у меня тоже была совсем небольшая роль, один съемочный день. Вообще не думал тогда о таком, а тем более не мог представить Зеленского президентом", - сказал Ярема в интервью УНИАН.

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Также он рассказал, что когда-то они снимались в одной рекламе. На то время Зеленский показался Яреме очень позитивным и приятным человеком.

"Мы когда-то снимались в одной рекламе, которая, кстати, так и не вышла. Он очень классный, позитивный, с ним приятно работать. С ребятами из "Квартала" я снимался чаще, все прекрасные и приятные люди", - добавил актер.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, чем сейчас занимаются его дети. Он говорит, что из-за войны не часто видится со своими отпрысками, но верит, что они его любят.

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