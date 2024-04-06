Певица призналась, почему прекратила сотрудничество с Дзидзьо.

Известная украинская певица Оля Цибульская публично заявила, что больше не будет петь и записывать новых хитов с Дзидзьо. Как известно, их музыкальный дуэт собрал вокруг себя немало слухов о возможном романе между звездами.

Цибульская и Дзидзьо успешно сотрудничали вместе. Их дуэт породил такие известные хиты: "Чекаю. Цьом" и "Киця". Однако артистка призналась, что сейчас их сотрудничество остановлено.

По словам певицы, с кумом они легко создавали хиты. Цибульская иронично заявила, что одной из причин распада дуэта является сотрудничество Дзидзьо с Александром Пономаревым. Стоит заметить, что исполнители выпустили уже не одну совместную песню. Ольга подчеркнула, что не имеет желания вмешиваться в их тандем, чтобы "не вызывать ревность":

Да все. Нам уже хватит. Мы уже напелись вместе. Теперь он с Пономаревым. Не хочу, чтобы они ревновали друг друга ко мне. Дуэты - это такая штука. Ну в нашем случае с Мишей это было так экспрессивно, эмоционально, как-то натурально и естественно. Песня написалась и дуэт появился.

В то же время певица подчеркнула, что ссор у нее с артистом не было, и они с Дзидзьо продолжают нормально общаться.

Совместные работы Цибульской и Дзидзьо

"Чекаю. Цьом"

"Киця"

Напомним, ранее Оля Цибульская назвала, какую сумму тратит на бьюти-процедуры.

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