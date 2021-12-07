У исполнительницы раньше были темные волосы, на фотографии ее не узнать.

Певица и "украинская Мадонна" Ирина Билык решила показать, как выглядела много лет назад.

Читайте также"Желание пошалить": 51-летняя Ирина Билык в эксцентричном образе раззадорила сетьНа своей странице в Instagram она в "историях" опубликовала архивное фото, на котором предстала в военной форме. В кадре звезда улыбается, а возле нее шагают солдаты.

"Угадаете, какой это год?"- поинтересовалась Ирина у своих подписчиков.

Такой фотографией исполнительница поздравила воинов с Днем Вооруженных сил Украины. На снимке Билык не узнать: она с темными собранными в хвост волосами и с челкой.

Ирина Билык: чем она известна

Ирина Билык (род. 6 апреля 1970 года в Киеве) — певица, заслуженная и народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля".

Знаменитость была замужем за фотографом Асланом Ахмадовым, но в апреле 2021-го объявила о разводе. У пары родился сын Тебриз в 2015 году.

Среди бывших мужчин знаменитости - продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, хореограф Дмитрий Коляденко и Дмитрий Дикусар.

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Автор: Ольга Робейко