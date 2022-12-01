Мила Кунис, Мэттью МакКонахи / коллаж из фото

Журнал People назвал людей года, которые прославились благодаря помощи простым людям. Среди них оказались Мила Кунис, Квинта Брансон, Дженнифер Хадсон и Мэтью МакКонахи.

Редакторы глянца People отметили, что эти люди достойны обложек новых выпусков, прославляющих добро.

Мэтью МакКонахи

В мае прошлого года родной город американского актера был подвержен массовой стрельбе, из-за чего жителям Увальде пришлось его покинуть. К тому же в результате стрельбы было много жертв. МакКонахи и его жена Камилла моментально приняли решение вернуться в родной город и пообщаться с семьями жертв. Они рассказали звездной чете, что очень переживают за своих детей и хотят, чтобы они жили в безопасной стране. А для этого нужно было провести реформу оружия. Именно благодаря обладателю "Оскара" эту реформу все же провели.

Видео дня
Мэтью МакКонахи / instagram.com/officiallymcconaughey

Квинта Брансон

Обладательница премии "Эмми" Квинта Брансон создала проект, позволяющий стереть границы между разными поколениями. Она хотела, чтобы современный юмор понимали как подростки, так и наши бабушки и дедушки. Квинта рассказала, что юмор исцеляет и на самом деле это большой подарок людям, которые могут провести время вместе и повеселиться.

Квинта Брансон / instagram.com/quintab

Дженнифер Хадсон

Американская певица и актриса Дженнифер Хадсон говорит, что в мире должно быть что-то, что позволит каждому человеку чувствовать себя вовлеченным. Поэтому она запустила специальное шоу для простых людей. К тому же и сама Хадсон добилась невероятного - стала самой молодой женщиной, получившей премии "Эмми", "Грэмми", "Тони" и "Оскар".

Дженнифер Хадсон / instagram.com/iamjhud

Мила Кунис

Актриса Мила Кунис попала в рейтинг "Люди года" благодаря помощи родной Украине, когда с нами случилось полномасштабное российское вторжение. Она вместе со своим мужем собрала для Украины 37 миллионов долларов. Как признается знаменитость, у них не было четкого плана, но им все же удалось помочь.

Мила Кунис и Эштон Катчер / instagram.com/milakunis

Напомним, ранее Мила Кунис попала в скандал, назвав борщ "русским супом".

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