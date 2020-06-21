Татьяна Буланова рассказала, как перенесла микроинсульт
21:49, 21 июня 2020Звезды
65 0
Буланова пожаловалась на лишний вес, который она набрала будучи в больнице и дома на самоизоляции.
О микроинсульте певица узнала недавно / фото Instagram Татьяна Буланова
Российская певица Татьяна Буланова рассказала, что несколько лет назад перенесла микроинсульт.
Об этом сообщает РИА Новости.
Читайте такжеПевица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
По словам артистки, о микроинсульте она узнала недавно после проведенного МРТ. Буланова также напомнила, что в апреле ее госпитализировали в предынсультном состоянии. Певица отметила, что тогда смогла быстро восстановиться и вернуться к работе.
При этом Буланова пожаловалась на лишний вес, который она набрала будучи в больнице и дома на самоизоляции.
«Я немного поправилась на самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела», - пояснила она.
Как сообщал УНИАН, в апреле Буланова была госпитализирована с подозрением на инсульт
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter