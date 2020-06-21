Татьяна Буланова рассказала, как перенесла микроинсульт

Буланова пожаловалась на лишний вес, который она набрала будучи в больнице и дома на самоизоляции.

Российская певица Татьяна Буланова рассказала, что несколько лет назад перенесла микроинсульт.

Об этом сообщает РИА Новости.

Читайте такжеПевица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

По словам артистки, о микроинсульте она узнала недавно после проведенного МРТ. Буланова также напомнила, что в апреле ее госпитализировали в предынсультном состоянии. Певица отметила, что тогда смогла быстро восстановиться и вернуться к работе.

При этом Буланова пожаловалась на лишний вес, который она набрала будучи в больнице и дома на самоизоляции.

«Я немного поправилась на самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, в апреле Буланова была госпитализирована с подозрением на инсульт

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram