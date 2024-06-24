Она до сих пор не может поверить, что мужчина погиб.

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на трагическую смерть хореографа-воина Антона Смецкого,с которым работала ранее.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместное фото. Также Билык вспомнила, как узнала печальную весть о гибели мужчины.

"Вчера, 23 июня, я узнала, что Антон погиб на фронте, но не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой лучший танец... Лети, прекрасная душа! Все твои слова и мысли останутся навсегда в моем сердце", - написала Ирина.

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Артистка также вспомнила последнюю работу с танцовщиком в Киеве на концерте.

"Месяц назад во дворце "Украина" люди аплодировали тебе стоя... Сейчас мы все провожаем тебя, как героя и великого артиста", - отметила Билык.

Что известно об Антоне Смецком

Украинский хореограф Антон Смецкий пошел в ВСУ в начале войны. Он был сапером. Однако во время выполнения одного из боевых заданий мужчина получил тяжелую травму. Позже ему пришлось ампутировать ногу, но Антон все равно вернулся на фронт.

Сегодня, 24 июня, о смерти хореографа сообщила в Facebook представитель Корпуса Военных Капелланов ХСП Оксана Мищишин. Причина гибели не указана. У Антона остался ребенок и жена.

Напомним, недавно звезда фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах" Тамайо Перри трагически погиб из-за нападения акулы.

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