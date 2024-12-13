Женщина также высказалась об ужасах настоящего времени.

Известная украинская актриса Наталья Сумская рассказала о потере во время полномасштабной войны в Украине.

Она отметила, что работник театра Ивана Франко, в котором работает актриса, погиб на фронте. Его портрет стоит на служебном входе в театре и эту трагедию Наталья до сих пор сложно переживает.

"Очень трудно видеть, как снова и снова идут в небесное войско наши герои. Это страшная трагедия. Подвиги надо помнить и чтить. У нас в театре множество декораций было сделано под руководством нашего заведующего столярно-механическим цехом Виктором Красиным, который погиб. Мы его помним, как и других людей, которые погибли", - рассказала Сумская в интервью Апострофу.

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Также известно, что 27 февраля 2022 года ушла из жизни мама Натальи Сумской - Анна Ивановна. Женщине было 88 лет. Ее похороны проходили под звуки сирен в Киеве.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская ответила, удалось ли наладить общение с родной сестрой Натальей. Известно, что женщины потеряли связь после начала войны, когда старшая Сумская не приняла позицию дочери Ольги жить в стране-агрессоре и молчать о войне в родной стране.

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