"Как всегда секси": Могилевская завела сеть, обнажив грудь в новом платье (фото)

Певица отметила, что платье "выгуливала" пока только на балконе.

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников пикантным фото, вызвав у них волну комментариев.

Снимок звезда опубликовала в своем Instagram

На нем она позирует в темном платье на фоне Киева, частично демонстрируя оголенную грудь и ноги.

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"Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе. Ну что, все готовы завтра выходить потихоньку из режима самоизоляции?", - написала Могилевская.

Под фото десятки ее подписчиков выразили восхищение образом певицы.

"Красотка", "Шикарная дама", "Акцент на секси груди", "Восхитительно", "Молодец, очень красиво", "Как всегда секси", "Эффектно на вас выглядит платье", - написали они.

Как сообщал УНИАН, ранее Могилевская опубликовала в сети пикантное фото в белом пиджаке на голое тело.

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