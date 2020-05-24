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"Как всегда секси": Могилевская завела сеть, обнажив грудь в новом платье (фото)

23:44, 24 мая 2020
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Могилевская напомнила о красоте на карантине / 1+1

Снимок звезда опубликовала в своем Instagram

На нем она позирует в темном платье на фоне Киева, частично демонстрируя оголенную грудь и ноги. 

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"Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе. Ну что, все готовы завтра выходить потихоньку из режима самоизоляции?", - написала Могилевская.

И похвасталась пикантным фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Под фото десятки ее подписчиков выразили восхищение образом певицы.

"Красотка", "Шикарная дама", "Акцент на секси груди", "Восхитительно", "Молодец, очень красиво", "Как всегда секси", "Эффектно на вас выглядит платье", - написали они.

Как сообщал УНИАН, ранее Могилевская опубликовала в сети пикантное фото в белом пиджаке на голое тело.

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Теги: #Наталья Могилевская