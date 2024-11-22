Наталья Могилевская поделилась трогательным видео, которое зафиксировало ее возвращение домой после гастролей. Певицу встретили ее приемные дочери, Мишель и София, и эта встреча вызвала шквал эмоций как у самой артистки, так и у ее поклонников.
На видео видно, как Могилевская подходит к дому и видит надпись на снегу: "Мама, я тебя люблю. Возвращайся домой".
Эти слова, написанные детской рукой, растрогали певицу до слез.
Трогательным был и момент, когда к ней выбежала младшая дочь София, а потом подошла и старшая, Мишель. Обе девочки крепко обнимали маму, которая не сдерживала своих эмоций.
"Я вышла - и расплакалась, моя зайка", - поделилась Наталья своими чувствами.
В подписи к видео певица призналась, что мечтает всегда так возвращаться с гастролей, потому что эти моменты делают ее по-настоящему счастливой.
Видео вызвало большой резонанс среди поклонников Могилевской. Они оставили множество теплых комментариев, отмечая, как сильно Наталья любит своих дочерей, и что семья - это самое важное в жизни.
Реакция соцсетей:
- "Какое счастье, что наконец-то Вы такая счастливая, потому что не побоялись подарить свою любовь этим прекрасным детям!"
- "Бог подарил Вам таких детей. Счастья Вам и мира!"
- "Как это тепло и очень по-настоящему! Счастья Вашей семье!"
- "Наталья, пусть вам с девочками везет!"
Это видео - еще одно подтверждение того, что Наталья Могилевская - не только талантливая певица, но и замечательная мама, которая находит время для своих детей даже несмотря на плотный график.
Напомним, певица Наталья Могилевская поделилась видео, в котором показала свой роскошный дом.