Артист Даниил Мирешкин признался, что получил предложение о переезде от россиянки в 2014 году.

Украинский актер Даниил Мирешкин, который ранее рассказал о 6-летней дочери, признался, что до полномасштабного вторжения ему предлагали жить в России. Такое предложение артист, который мобилизовался в ВСУ в 2022 году, получил от российской актрисы Натальи Варлей, которая поддерживает войну и подыгрывает роспропаганде.

Не секрет, что артистка, известная по роли Нины в фильме "Кавказская пленница", поддерживает путинский режим и время от времени несет чушь о войне. Однако свою антиукраинскую позицию, как оказалось, она продемонстрировала еще 11 лет назад.

В интервью для OBOZ.UA Мирешкин поделился, что некоторое время выступал с россиянкой на одной сцене и гастролировал с ней по России. Это было в 2014 году. По его словам, тогда она пригласила его в страну-агрессора.

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Актриса якобы таким образом хотела позаботиться о молодом украинце, потому что считала, что на Майдане Независимости, где уже шли протесты, его "съедят". Путинистка еще тогда выдала порцию бреда об украинцах и называла наш народ "людоедами". Однако Даниил поставил коллегу из РФ на место и объяснил, за что борются люди.

"Мы как раз были с Варлей в туре, когда состоялся Майдан. Отыграли последний спектакль, возвращались в Москву, чтобы оттуда отправиться домой, в Киев. А она мне говорит: "Даня, а у вас там едят мальчиков на Майдане, оставайся, будешь жить у меня в квартире". "Наталья Владимировна, не городите чушь, - отвечаю. - Там нет людоедов. В Киеве избили студентов, в том числе и из моего университета, с этого все началось. Я в курсе, что происходит", - вспомнил военный.

Правда, его слова не повлияли на пророссийские взгляды Варлей. Она отказывалась слышать правду и продолжала слепо верить российской пропаганде.

"Рассказываю ей, и впервые в жизни сталкиваюсь с тем, что человек отказывается воспринимать факты. Слышать не хочет! Он предпочитает находиться в обмане, потому что это дает ему возможность возмущаться, гневаться на каких-то мифических "бандеровцев". А мы, мол, хорошие, боремся за правду. А с другой стороны, это неудивительно, потому что если признать правду, то получается, что они идиоты и рабы. Поэтому им легче пойти на войну и умереть там, чем принять действительность", - добавил звезда сериалов "Дочки-матери", "Я - Надежда".

Напомним, ранее Даниил Мирешкин высказался о языковом скандале со звездой "Теней забытых предков". Военный объяснил, что разговаривая на русском, Лариса Кадочникова подвергает себя смерти. Его возмутила позиция актрисы относительно языка. Как известно, артистка на публичном мероприятии отказалась говорить на украинском, из-за чего нарвалась на критику в сети.

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