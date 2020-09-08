Могилевская показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица Наталия Могилевская опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке звезда предстала в белом платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что на лицо певица нанесла макияж в стиле "смоки айс". Фанатам такой образ не понравился и они засыпали Могилевскую негативными комментариями.
"Кошмар", "На вампира похожа", "Некрасиво", "Зачем такие тени? Они все портят", "Фотка ужасная", - написали фанаты.
Могилевская показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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