Певица показала фигуру в бикини и наткнулась на хейт.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в бикини.

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Вероятно, снимок был сделан во время отдыха, так как на фоне виднеются экзотические растения. Настя предстала на фото в раздельном купальнике, но фанатам это не понравилось.

"Что ты творишь?", "Стесняюсь спросить, для чего это фото?", "Чересчур уже! Что ещё ей осталось показать?", "Ужасное фото", "А чего не голой?", - раскритиковали Настю поклонники.

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Автор: Диана Могилевич