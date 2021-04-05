Певицу раскритиковали в сети / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в бикини.
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Вероятно, снимок был сделан во время отдыха, так как на фоне виднеются экзотические растения. Настя предстала на фото в раздельном купальнике, но фанатам это не понравилось.
"Что ты творишь?", "Стесняюсь спросить, для чего это фото?", "Чересчур уже! Что ещё ей осталось показать?", "Ужасное фото", "А чего не голой?", - раскритиковали Настю поклонники.
Певицу раскритиковали в сети / instagram.com/kamenskux
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