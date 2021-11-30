Певица показала архивное фото.

Подруга украинской певицы Насти Каменских - Анна Андрийчук - 30 ноября отмечает свое 32-летие.

Певица решила поздравить свою самую близкую подругу и обнародовала снимок, на котором Насте еще 18 лет, а Ане - 16. В кадре девушки позируют в бассейне и мило улыбаются.

Читайте такжеТравести-дива Монро показалась в очень неожиданном виде (фото)"С днём рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями. А сколько еще впереди… Дерзай, детка, у тебя все получится, а мы на подхвате и очень тебя любим", - подписала снимок Настя.

"Классные подружки", "Вообще не изменились", "Какие были красотки, такие и остались", "Крутые девчонки", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Настя Каменских вместе с восходящей звездой выпустила прощальный клип.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич