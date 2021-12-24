Исполнительница поделилась "рецептом" преодоления депрессии.

Звезды на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" спели новые песни и поделились с ведущей своими секретами.

Певица NK (Настя Каменских), которая презентовала песню под названием "Обидно", рассказала о пути преодоления депрессии и дала совет, как быть "в ресурсе" и "в моменте".

Читайте также"Не для слабонервных": заплаканная Настя Каменских насторожила сеть (видео)"Как-то на меня напала депрессия, которой до этого никогда не было. Для ее преодоления мне посоветовали обливание холодной водой. Как оказалось, это действительно помогает. Некоторые скажут: где связь между водой и твоим настроением? Но это очень наполняет тебя изнутри, все тело бросает в жар и ты чувствуешь настоящий прилив сил и энергии", — поделилась Каменских.

Также она рассказала: чтобы быть "в моменте", нужно жить здесь и сейчас и стараться концентрироваться на окружающем.

Ранее продюсер и солист группы MOZGI Потап рассказал о том, как он и его жена Настя Каменских отметят третью годовщину своей свадьбы. Оказалось, артисты хотят провести пышный праздник, гостем которого сможет стать любой, у кого есть возможность заплатить за вход 5 тысяч долларов (около 135 тысяч гривень).