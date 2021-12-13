Супруги радостно позировали на камеру и активно делились в соцсетях моментами своего отдыха.

Популярная украинская семейная пара ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов успевает не только строить успешную карьеру и воспитывать троих сыновей, но и проводить время наедине. В эти выходные звезды полетели в Рим.

На своих страницах в Instagram супруги активно делились фото и видео с отдыха.

"Римские каникулы. Наша маленькая семейная традиция. Рим в декабре - машина времени. Телепортация в теплую осень", - написала Осадчая.

Вместе с тем Осадчая опубликовала несколько солнечных фотографий: одна - на фоне достопримечательностей Рима. Для прогулки она выбрала стильный осенний аутфит: белый трендовый свитер, черные джинсы и черную куртку. Волосы ведущая собрала в хвост.

На другом фото Катя и Юрий решили сделать селфи – супруги радостно позировали на камеру.

"Рим великолепен! Все дороги ведут сюда! Скучали по ним!!"- написал Горбунов под таким же фото на своей странице.

В инста-сторис пара делилась видео со своих прогулок:

Напомним, недавно Осадчая и Горбунов устроили домашний мини-концерт, спев известную украинскую песню "Несе Галя воду".

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Автор: Виктория Гордиенко