"Кукла": Настя Каменских в кожаных шортах показала стройную фигуру (фото)
10:57, 20 июля 2020Звезды
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Артистка позировала в черных лаковых шортах с имитацией кожи и белой блузке.
На лицо она нанесла косметику в естественных тонах / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских даже на карантине не забывала заниматься спортом и правильно питаться, и теперь не упускает возможности похвастаться стройной фигурой.
Instagram Настя Каменских
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Вот и на новом фото, которое певица выложила в Instagram, она поразила поклонников стройной фигурой.
Артистка позировала в черных лаковых шортах с имитацией кожи и белой блузке. Волосы артистка распустила и уложила легкими кудряшками. На лицо она нанесла косметику в естественных тонах.
"Красотка", "Кукла", "Восхитительная", - похвалили фанаты артистку.
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