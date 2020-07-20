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"Кукла": Настя Каменских в кожаных шортах показала стройную фигуру (фото)

10:57, 20 июля 2020
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На лицо она нанесла косметику в естественных тонах / Instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских даже на карантине не забывала заниматься спортом и правильно питаться, и теперь не упускает возможности похвастаться стройной фигурой.

Instagram Настя Каменских

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Вот и на новом фото, которое певица выложила в Instagram, она поразила поклонников стройной фигурой.

Артистка позировала в черных лаковых шортах с имитацией кожи и белой блузке. Волосы артистка распустила и уложила легкими кудряшками. На лицо она нанесла косметику в естественных тонах.

"Красотка", "Кукла", "Восхитительная", - похвалили фанаты артистку.

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Теги: #певица#Настя Каменских