Настя Каменских в купальнике показала лицо без макияжа (фото)

На фото Настя позирует в ярком розовом купальнике и полупрозрачной черной накидке.

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, на котором позировала без макияжа. Читайте также"Такие изгибы": Тина Кароль в бюстгальтере показала роскошные формы (фото) Снимок опубликован в ее Instagram. На фото Настя позирует в ярком розовом купальнике и полупрозрачной черной накидке. Ее волосы собраны в пучок, а макияж на лице отсутствует. Снимок за 5 часов собрал 70 тысяч лайков. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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