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Настя Каменских в купальнике показала лицо без макияжа (фото)

15:23, 10 июля 2020
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Снимок за 5 часов собрал 70 тысяч лайков / скриншот
Instagram Настя Каменских

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Снимок опубликован в ее Instagram.

На фото Настя позирует в ярком розовом купальнике и полупрозрачной черной накидке. Ее волосы собраны в пучок, а макияж на лице отсутствует.

Снимок за 5 часов собрал 70 тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских