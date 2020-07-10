Настя Каменских в купальнике показала лицо без макияжа (фото)
15:23, 10 июля 2020Звезды
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На фото Настя позирует в ярком розовом купальнике и полупрозрачной черной накидке.
Снимок за 5 часов собрал 70 тысяч лайков / скриншот
Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, на котором позировала без макияжа.
Instagram Настя Каменских
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Снимок опубликован в ее Instagram.
На фото Настя позирует в ярком розовом купальнике и полупрозрачной черной накидке. Ее волосы собраны в пучок, а макияж на лице отсутствует.
Снимок за 5 часов собрал 70 тысяч лайков.
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