Певица позировала в пикантной позе.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram сексуальное фото.

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На снимке звезда позирует в белом боди под горло и с длинным рукавом. На ногах у нее лишь черные массивные кроссовки. Интересно, что Настя позирует в позе догги-стайл на барабане, а руками упирается в небольшую лесенку.

"Секс", "Потрясающая фотка", "Красивый боди", "Супер", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич