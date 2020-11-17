Настя показала секси-фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram сексуальное фото.
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На снимке звезда позирует в белом боди под горло и с длинным рукавом. На ногах у нее лишь черные массивные кроссовки. Интересно, что Настя позирует в позе догги-стайл на барабане, а руками упирается в небольшую лесенку.
"Секс", "Потрясающая фотка", "Красивый боди", "Супер", - написали фанаты.
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