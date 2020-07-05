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Настя Каменских вскоре выпустит новый альбом

12:32, 05 июля 2020
Кино и музыка
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Настя сняла клип / фото instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских сняла новый клип на песню A huevo, которая будет в новом музыкальном альбоме. При этом выпустить его не удалось из-за введенного карантина.

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"Я знаю, что вы давно ждете этот релиз, но карантин немного изменил планы всего мира и поэтому я уже полгода жду релиза моего нового испанского альбома и нового видео "A huevo". Получилось так, что мы сняли это видео еще в предпоследний день перед карантином. Но все это время мы много работали над моим нереально крутым альбомом и этим видео, чтобы порадовать вас офигенной музыкой. И уже скоро поделюсь им с вами", - написала Настя.

My new song and video “A huevo”! Soon...🔥 —— Я знаю, что вы давно ждете этот релиз, но карантин немного изменил планы всего мира и поэтому я уже полгода жду релиза моего нового испанского альбома и нового видео «A huevo»🙄 Получилось так, что мы сняли это видео еще в предпоследний день перед карантином. Но все это время мы много работали над моим нереально крутым альбомом и этим видео, чтобы порадовать вас офигенной музыкой. И уже скоро поделюсь им с вами 😘🥳 ⠀ NK - «А huevo». It’s gonna be 💥 Hope you’ll like it! ⠀ #nk #ahuevo

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