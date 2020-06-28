Настя Каменских трогательно поздравила Потапа
13:28, 28 июня 2020Звезды
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Певица поздравила своего супруга.
Настя показала фото / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию со своим супругом рэпером Потапом. Девушка трогательно поздравила Потапа с получением звания "Заслуженный артист Украины".
"А моего гения сегодня наградили званием "Заслуженный артист Украины"! Поздравляю тебя мое солнышко! Ты заслуживаешь, как никто", - написала Настя.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в мини-шортах показала тонкую талию.
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