Настя Каменских трогательно поздравила Потапа

Певица поздравила своего супруга.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию со своим супругом рэпером Потапом. Девушка трогательно поздравила Потапа с получением звания "Заслуженный артист Украины".

"А моего гения сегодня наградили званием "Заслуженный артист Украины"! Поздравляю тебя мое солнышко! Ты заслуживаешь, как никто", - написала Настя.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в мини-шортах показала тонкую талию.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram