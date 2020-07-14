"Сухой из воды": Настя Каменских поразила эффектным появлением (видео)

Певица эффектно появилась из воды.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram видео, где показала один из трендов ТикТока.

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Девушка в длинном платье эффектно выпрыгнула из бассейна. При этом Настя осталась абсолютно сухой. После этого к ней подлетели шляпа и очки, которые Каменских на себя надела. Стоит отметить, что для такого видео звезда подобрала модное белое платье в пол, которое украшено серыми пальмами. А ярким акцентом стал бежевый пояс с перьями.

"Круть! Почему я не догадалась снять такое видео? Срочно нужна шляпка и фигура, как у Насти, желательно", "Настя, ты, как всегда, самая лучшая. Обожаю тебя", "Отпад", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в купальнике показала лицо без макияжа.

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