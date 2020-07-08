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Настя Каменских восхитила сеть нежным фото

12:55, 08 июля 2020
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Настя показала фото / фото instagram.com/kamenskux

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Настя надела белое платье в пол, которое украшено рюшами. Стоит отметить, что фанатам такое фото очень понравилось.

"Очень красивая", "Я завидую вам. Столько уверенности в себе", "Шикарная, такой стройненькой стали. Как вы худели? Как в форму поддерживаете?", - написали фанаты.

Настя показала фото / фото instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, Каменских вскоре выпустит новый альбом.

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