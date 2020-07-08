Настя Каменских восхитила сеть нежным фото

Фанаты заметили, как Настя постройнела.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в траве.

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Настя надела белое платье в пол, которое украшено рюшами. Стоит отметить, что фанатам такое фото очень понравилось.

"Очень красивая", "Я завидую вам. Столько уверенности в себе", "Шикарная, такой стройненькой стали. Как вы худели? Как в форму поддерживаете?", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Каменских вскоре выпустит новый альбом.

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