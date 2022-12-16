Настя еще с ранних лет знала, что хотела бы быть певицей.

Украинская певица Настя Каменских показала подборку из своих детских снимков, а также кадров времен начала творческой карьеры. Также она продемонстрировала, чего добилась сейчас. С детства девочка мечтала заниматься музыкой и петь на сцене, поэтому делала все, чтобы это сбылось.

Вот как свое видео прокомментировала жена Потапа:

"С самого детства я мечтала стать певицей. Не удивительно, так как в семейном кругу меня с детства окружала музыка и пение. Я до сих пор говорю "спасибо" за то, что все получилось, и детская мечта стала реальностью".

Фанаты Каменских заметили, что за годы на сцене она реально очень изменилась. Но главное осталось неизменным - это огонь в ее глазах каждый раз, когда та собирается выступать перед публикой.

Реакция соцсетей

"Вы огромная молодец! Только усердная работа над собой может к этому привести!"

"Спасибо вам за вдохновение!"

"Огромное количество фанатов вдохновлены вами примером!"

"Очень классная подборка фото пути Насти к цели. Пусть все детские мечты сбываются"

Отметим, с 2006 года Настя Каменских выступала в дуэте с Потапом. Их совместная работа длилась до 2017 года, после чего она начала сольную карьеру под псевдонимом "NK".

Напомним, Настя Каменских и Потап подогрели слухи о разводе.

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