Артисты стали реже появляться вместе на публике.

Недавно украинская певица Настя Каменских выпустила песню "Мама-зима", в которой спела о разлуке с любимым. На эту композицию отреагировал Потап - продюсер и муж Каменских.

На своей странице в Instagram он написал: "Мама-зима. У нее были на нас свои планы". Сопроводил он пост фотографией, на которой изображен сам. Ранее Каменских и Потап часто "светились" в соцсетях друг друга, сейчас - нет.

Именно поэтому поклонники заподозрили, что между супругами пробежала черная кошка. В комментариях они устроили бурные обсуждения их личной жизни, в том числе вероятный развод.

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При этом сами артисты пока никак не комментируют свои отношения.

Реакция сети на отношения Потапа и Насти Каменских

"Очень надеюсь, что про развод с Настей - просто слухи"

"А почему у вас с Настей нету общих фото? Походу расстались"

"Что-то у них там не так... Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Они вместе – очень гармоничны, идеальны. Песни вместе были написаны, глаза другие были... Надо что-то Алексею думать, потому что Настя только и зовет его в своих песнях. Только глухой это не услышит, а слепой не увидит"

"Только не подтверждайте сплетни о вашем разводе. Вы такие замечательные, вы невероятно хорошая пара. Вами невозможно перестать восхищаться"

"Вы разошлись?"

"Наконец-то Настя найдёт себе нормального мужика"

Напомним, ранее известный экстрасенс ответил, когда Настя Каменских родит.

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