Певица хочет вернуться в прежний вес.

Украинская певица Настя Каменских рассказала, что пока не довольна собой и своим внешним видом. По ее словам, она себя любит, однако кое-что все же надо изменить.

В программе "Невероятная правда о звездах" знаменитость призналась, что пока не планирует изнурять себя тренировками, ведь сейчас у нее продолжается реабилитация после лечения голосовых связок.

"Мне хотелось бы привести себя в порядок. Меня любит мой муж как женщину. И очень важно понимать, что тебя любят. Я себя люблю. Я решила не насиловать себя. Сейчас у меня полностью продолжается реабилитация. У меня больше такой процесс – медитация, йога, восстанавливаю себя", - сказала Каменских.

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Каменских о лишнем весе говорила и раньше. Еще летом поклонники заподозрили, что певица беременна, однако она отметила, что за время большой войны просто поправилась.

До 24 февраля 2022 года Каменских часто занималась спортом и правильно питалась. Однако полномасштабное российское вторжение изменило ее жизнь.

Напомним, ранее Настя Каменских шокировала заявлением об отношениях с Потапом.

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