"Беременна?": Настя Каменских в объемном топе позировала на пляже (фото)
В сети продолжают гулять слухи о беременности Насти Каменских. Певица же в свою очередь никак их не комментирует и лишь подогревает их, то и дело появляясь в мешковатой одежде.
Очередной такой снимок артистка опубликовала в Instagram.
Читайте такжеСексуальная Надя Дорофеева снялась полностью обнаженной (фото)
Девушка позировала в объемном розовом топе в мелкую сеточку на фоне прекрасного побережья.
"Закройте глаза и погрузитесь в самые теплые воспоминания. И пусть они поцелуют вашу душу", - подписала Настя снимок.
Фанаты же отметили, что Настя отлично выглядит, но и не упустили возможности задать свой излюбленный вопрос: "Беременна?".
Как сообщал УНИАН, Ани Лорак восхитила сеть фото с отдыха в Греции.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram