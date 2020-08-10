"Беременна?": Настя Каменских в объемном топе позировала на пляже (фото)

Девушка позировала в объемном розовом топе в мелкую сеточку на фоне прекрасного побережья.

В сети продолжают гулять слухи о беременности Насти Каменских. Певица же в свою очередь никак их не комментирует и лишь подогревает их, то и дело появляясь в мешковатой одежде.

Очередной такой снимок артистка опубликовала в Instagram.

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Девушка позировала в объемном розовом топе в мелкую сеточку на фоне прекрасного побережья.

"Закройте глаза и погрузитесь в самые теплые воспоминания. И пусть они поцелуют вашу душу", - подписала Настя снимок.

Фанаты же отметили, что Настя отлично выглядит, но и не упустили возможности задать свой излюбленный вопрос: "Беременна?".

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