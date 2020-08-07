"Каролине будто 20 лет": Ани Лорак восхитила сеть фото с отдыха в Греции

Лорак оделась в очень простой серый костюм и кепку.

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая работает в России показала совместные снимки с дочерью. Ани и маленькая София сейчас отдыхают в Греции.

Снимки Лорак опубликовала в своем Instagram.

Читайте также41-летняя Лорак не уместила огромную грудь в купальник (фото)Девушки позировали на фоне морского побережья. При этом Лорак оделась в очень простой серый костюм и кепку. Певицу, появляющуюся на красных дорожках в роскошных платьях даже сложно было узнать.

"Я в шоке. Каролине как будто 20 лет", "Вы такая красивая!", "Соня копия папа!", "Какие вы счастливые, прекрасного отдыха", - расхвалили снимки подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее сексуальная Эмили Ратаковски показала фигуру в мини-бикини, не оставив пространства для воображения.

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