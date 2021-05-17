Фанаты назвали модель "гостьей из будущего" и "повелительницей стихий".

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась новыми фото с поклонниками.

Читайте также"Сладкие мечты": сексуальная Даша Астафьева показалась в кожаном бельеСнимки она опубликовала в Instagram.

На фото Астафьева позирует в темном длинном платье на завораживающем фоне моря и гор. На одном из снимков модель оголила ноги.

Фанаты певицы оценили ее образ десятками комплиментов в комментариях: «Спасибо, что показываете красоту украинских женщин без фильтров! Вы восхитительны», «И ты красивая, и вокруг красота», «Даша, какая вы прекрасная, обычная, настоящая, естественная женщина», «Гостья из будущего», «Красивое платье», «Сказочно», «Повелительница стихий».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц