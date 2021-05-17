Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась новыми фото с поклонниками.
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На фото Астафьева позирует в темном длинном платье на завораживающем фоне моря и гор. На одном из снимков модель оголила ноги.
Фанаты певицы оценили ее образ десятками комплиментов в комментариях: «Спасибо, что показываете красоту украинских женщин без фильтров! Вы восхитительны», «И ты красивая, и вокруг красота», «Даша, какая вы прекрасная, обычная, настоящая, естественная женщина», «Гостья из будущего», «Красивое платье», «Сказочно», «Повелительница стихий».
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