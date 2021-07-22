Певица опубликовала в Instagram неоднозначный пост.

Украинская певица Ирина Билык на своей страничке в социальной сети обнародовала фото, на котором сидит за черным роялем в вечернем платье со шлейфом.

Фанаты оценили снимок звезды, но больше они обратили внимание на подпись к нему.

"Нашла идеального. Угадайте, кто он?", - написала Билык и отметила в публикации Валерия Харчишина, Александра Пономарева, Олега Винника, Дороша и других артистов.

"Винник", "Фотографа-режиссера", "Фотографа или стилиста", - предположили фаны.

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Также они засыпали Ирину множеством комплиментов и оставили под фото почти три тысячи лайков.

"Завораживающе", "Как красиво", "Ира - богиня", "Как же шикарно", - пишут пользователи сети.

Ирина Билык: развод

В конце апреля 2021 года Ирина Билык заявила, что разводится со своим мужем Асланом Ахмадовым. У пары есть сын Табриз Аслан оглы Ахмадов (род. 8 декабря 2015), который родился с помощью суррогатного материнства.

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Автор: Диана Могилевич