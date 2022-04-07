Ефросинина призналась, что долго пыталась достучаться до российских коллег.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина с первого дня войны в Украине ведет информационную войну. Она использует все ресурсы, чтобы донести людям правду о войне, а также занимается волонтерством.

В интервью "Радио НВ" она рассказала, что неоднократно призывала российских звезд выходить на протесты, призывать остановить кровопролитие в Украине. Но, по словам Ефросининой, они бояться это делать, и вот почему.

"Мне написали несколько известных ютуберов, таких известных, что там по несколько миллионов подписчиков, они безумно популярны у аудитории 18+. Они написали что-то вроде: "Маша, вы действительно верите, если выходить на улицы, мы что-нибудь изменим? Вы не понимаете, нами правит маразматик. Нас просто всех убьют", - поделилась телеведущая.

При этом Ефросинина не назвала их имен, так как они буквально "на коленях просили" этого не делать.

Напомним, ранее Маша Ефросинина унизила Баскова за ложь о войне в Украине.

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