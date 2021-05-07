В 2001 году из-за обширного инсульта и кровоизлияния в мозг актриса чудом осталась жива.

Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун рассказала, что находилась на волосок от смерти - она пережила клиническую смерть после инсульта.

По ее словам, в тот момент она ощутила "свет в конце тоннеля", пишет издание The Mirror.

Читайте такжеЗвезда "Основного инстинкта" трогательно поздравил дочь с 18-летием (фото)"У меня был опыт клинической смерти, и люди описывают это состояние по-разному... Я ощутила все эти вещи, о которых обычно говорят люди, вроде света в конце тоннеля и чувства, будто вы покидаете свое тело. У меня было ощущение, что я общаюсь с людьми, которые ушли до меня. Это какое-то эфемерное чувство...", - поделилась Шэрон.

Актриса рассказала, что после почувствовала сильную боль, будто ее кто-то ударил в грудь. После этого, добавила она, ее душа вернулась в тело.

Чем известна Шэрон Стоун

Шэрон Стоун – американская актриса, продюсер и модель.

Актриса - лауреат "Золотого глобуса" и "Эмми", номинантка на "Оскар".

Стоун наиболее известна по роли в фильме "Основной инстинкт".

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Автор: Ольга Робейко