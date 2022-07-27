Зеленские редко видятся из-за войны, но каждый день они на связи.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская рассказали, как изменились их отношения с начала войны.

Об этом они рассказали журналисту Пирсу Моргану в эфире Talk TV.

По словам Зеленской, брак становится крепче после испытаний. Она отметила, что в их случае с супругом это работает так же.

"Я согласна с теорией, что брак становится крепче после испытаний. Думаю, в нашем случае будет так же. Мы стали больше интересоваться друг другом, я думаю, в нашем случае будет та же история. Нам есть еще что сказать друг другу. Надеюсь, что эти испытания сделают нас более сплоченными". - поделилась своими мыслями Елена Зеленская.

Владимир Зеленский поддержал свою супругу и сказал, что счастлив, что она первая и единственная его жена.

"Когда ты рядом со мной, твое мнение в приоритете! Но я бы сказал, что у меня нет другого опыта. У меня была только одна жена, и я счастлив", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Елена Зеленская назвала всего два слова, которые мечтает услышать от мужа.

По ее словам, 24 февраля она проснулась от странных звуков за окном. Открыв глаза, она не увидела рядом супруга. Застала первая леди его в соседней комнате, где и услышала от него страшные слова: "Началось".

С того момента, признается Зеленская, она мечтает услышать от супруга всего два слова "Все закончилось", которые так важны для каждого украинца.

Вас также могут заинтересовать новости: