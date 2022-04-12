Артистка призналась - после увиденного осознала, что украинцы непобедимы.

Украинская певица Надя Дорофеева готовится к благотворительному концерту в Варшаве. Пребывая там, звезда встретилась с беженцами из Украины. Больше всего ее растрогали дети, которые дарили ей подарки и очень тепло встретили.

Об этом исполнительница написала в Instagram.

"Война заставила многих взрослых и маленьких украинцев покинуть родную страну. Сегодня мы посетили наших беженцев в Варшаве. Была поражена тем, как тепло здесь принимают: кормят, дают одежду, игрушки… Но, конечно, это никогда не заменит дом! Когда ко мне подошел один ребенок и подарил шоколадку, а другой – игрушечного мишку, я еще раз осознала, что украинцы непобедимы, пока так поддерживают друг друга! Самые смелые и несгибаемые украинцы, я вас люблю!", - написала Надежда.

Отметим, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, Надежда со своими коллегами-блогерами обращалась к россиянам с просьбой повлиять как-то и остановить это. Тем не менее ответа они не получили. После этого Дорофеева и Дантес шокировали фанатов информацией о расставании.

Напомним, сестра молчуньи Королевой записала песню на украинском языке и показала кадры войны.

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