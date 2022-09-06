Певица намекнула, что новость об отношениях ее бывших супруга и подруги - это хайп.

Украинская певица Надя Дорофеева намекнула, что новость об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной - то чистой воды хайп.

Так, в инста-сториз звезда обнародовала свое фото и рассказала поклонникам, что такое нуре. Вероятно, певица намекнула на то, что Дантес и Кацурина решили хайпануть после того, как вся Украина узнала о том, что сама Надя ушла к Мише Кацурину.

"Hype - шум, ажиотаж, кричащая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп вокруг разводят чего-либо или кого-то актуального на данный момент", - написала Дорофеева в инста-сториз.

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При этом больше она ничего не сказала. Хотя поклонники певицы ждали ее реакцию на новость о романе ее бывшего супруга и подруги.

Напомним, ранее Владимир Дантес слился в нежном поцелуе с Дашей Кацуриной после того, как они объявили о своих отношениях.

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