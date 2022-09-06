За историей этой пары следят миллионы поклонников.

Эта история любви заставляет задуматься над тем, что в жизни могут происходить самые разные события, а их круговорот способен мотивировать людей на самые решительные поступки.

Более 10 лет назад шоу-бизнес вместе с Владимиром Дантесом и Надей Дорофеевой отмечал их роскошную свадьбу в лавандовом стиле. Позже звезды поделились, что у них есть друзья - семейная пара Даша и Миша Кацурины.

Они вместе проводили время, отдыхали, веселились, много общались. И каким было удивление поклонников, когда выяснилось, что эти две пары разводятся, чтобы обменяться партнерами. Теперь Надя Дорофеева встречается с Мишей Кацуриным, а Вова Дантес - с Дашей.

Видео дня

И если первая пара практически сразу сообщила о своих отношениях, то о романе Вовы и Даши стало известно на днях. Они публично признались друг другу в любви, а позже в сети появилось видео их нежного поцелуя.

Напомним, Дантес наконец-то признался в любви Даше Кацуриной.

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