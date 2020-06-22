Надя Дорофеева в "школьной" юбочке показала фанатам стройные ноги (фото)

Надя Дорофеева порадовала поклонников пикантным фото.

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников пикантным фото.

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Снимок артистка разместила в Instagram.

На фото она позирует в ультра-короткой белой мини-юбке в "школьном" стиле и высоких белых гольфах. Сверху артистка надела укороченную красную кофточку.

"Такая хорошенькая", "Настоящая фея", - восхитились певицей фанаты.

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