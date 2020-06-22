Надя Дорофеева в "школьной" юбочке показала фанатам стройные ноги (фото)
13:14, 22 июня 2020Звезды
1214 0
Надя Дорофеева порадовала поклонников пикантным фото.
На фото она позирует в ультра-короткой белой мини-юбке / Instagram Надя Дорофеева
Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников пикантным фото.
Instagram Надя Дорофеева
Читайте также"Страх какой": экс-"виагра" Седокова напугала сеть своим лицом (фото)
Снимок артистка разместила в Instagram.
На фото она позирует в ультра-короткой белой мини-юбке в "школьном" стиле и высоких белых гольфах. Сверху артистка надела укороченную красную кофточку.
"Такая хорошенькая", "Настоящая фея", - восхитились певицей фанаты.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter